Congo-Kinshasa: Le Rassemblement de l'opposition crée son groupe au Parlement

En RDC, des milliers de personnes continuent de fuir les violences dans les provinces du Kasaï. Et pour certaines,… Plus »

Ils se savent minoritaires au sein du Parlement, ils sont environ une centaine sur 500 députés nationaux. Ces membres des partis et regroupements réunis au sein du Rassemblement des forces acquises au changement ont convenu de se constituer en un bloc informel. L'objectif est de faire passer, dans le Parlement, les idées de leur plateforme, la plus radicale de l'opposition.

Le RDR, le regroupement des députés du Rassemblement, est présidé par le G7 Khonde Vila Kikanda. L'UDPS Fabien Mutomb en est le vice-président et l'AR Jean-Bertrand Ewanga a été désigné rapporteur et porte-parole.

En RDC, le Rassemblement des forces acquises au changement s'organise au sein du Parlement. Environ une centaine de députés nationaux membres de l'UDPS, du G7, de l'Alternance pour la République et la dynamique, sans la tendance Olengankoyi, entendent porter haut les idéaux de l'opposition et provoquer une synergie avec le peuple.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.