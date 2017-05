Sénégal: Pape Seydou Ndiaye - "Je suis prêt à relever tous les défis"

Mais face au manque de temps des deux premiers à savoir Abdoulaye Diallo (Rizespor, Turquie) et Khadim Ndiaye relégué sur le banc du Horoya AC (Guinée), le gardien de but de Niary Tally vainqueur des Jeux africains 2015 peut espérer se voir offrir en juin une deuxième titularisation chez les Lions après la première étrennée à Londres.

"Je ne fais pas de choix, je suis prêt à relever tous les défis", a dit ce jeudi le gardien de but régulièrement appelé chez les Lions et qui a été titularisé ce jeudi dans les buts de la sélection locale qui a battu celle de la Mauritanie 2-0 en match amical international.

