Afrique: Les Eperviers à l'essai avec le Nigeria et les Comores

Le nouveau ministre du Tourisme et de l'Industrie, Gabriel Ihou, a rencontré vendredi à Lomé les… Plus »

Pour mieux préparer son entrée en la matière dans les éliminatoires de la CAN 2019, face aux Fennecs d'Algérie le 11 Juin prochain, la sélection togolaise sera en regroupement de préparation, une semaine plus tôt avec des matches amicaux les 1er et 04 Juin prochains. Adebayor et les siens auront respectivement pour adversaires à ces dates précitées, les Super Eagles du Nigeria à Paris et aux Iles Comores à Avignon.

Que reste-il des Eperviers du Togo après la calamiteuse CAN 2017 ? C'est la grande interrogation qui trotte dans les méninges des uns et des autres. Rendez-vous donc ce mois de juin pour redécouvrir la bande à Claude Le Roy.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.