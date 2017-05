Sénégal: Secteur tertiaire - consolidation de l'activité en mars 2017

Au mois de mars 2017, l'activité dans le secteur tertiaire s'est consolidée de 16,1%, en variation mensuelle indique la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) dans son point mensuel de conjoncture du mois de Mai.

Selon la Dpee, cette situation est essentiellement tirée par les « transports et télécommunications » (+45,9%), le commerce (+6,0%), les services financiers (+19,0%) et les « services d'hébergement et restauration » (+17,5%). Comparativement à la même période de 2016, le secteur tertiaire s'est conforté de 2,0%, au mois de mars 2017, particulièrement porté par les « transports et télécommunications » (+4,6%), les « activités de santé et action sociale » (+23,1%) et les « services d'hébergement et restauration » (+22,3%).