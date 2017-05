Burkina Faso: Cités universitaires - La sensibilisation pour une bonne hygiène de vie

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a lancé, le lundi 8 mai 2017 à Bobo-Dioulasso, une campagne de sensibilisation dans les cités universitaires. Elle vise à promouvoir une bonne hygiène de vie en milieu universitaire.

Face aux maux que sont le tabagisme, l'alcoolisme, les grossesses non désirées, les maladies liées au VIH/SIDA... qui minent le milieu universitaire au Burkina Faso, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation prend le taureau par les cornes.

En effet, le département a lancé, le lundi 8 mai 2017 à Bobo-Dioulasso, une campagne de sensibilisation dans les cités universitaires. La cérémonie de lancement a été marquée par des prestations d'étudiants en slam, rap et théâtre. Cette activité est menée par le Centre national des œuvres universitaires (CENOU), à travers son service de santé.

« La mission principale du service de santé du CENOU est de promouvoir la santé aux étudiants. En matière de promotion de santé, la communication occupe une place importante, voire capitale », a expliqué le directeur général du CENOU, Mahamado Yaoliré. Fort de cette conviction, le personnel de santé du CENOU mène chaque année, des activités de sensibilisation au sein des cités universitaires.

Ces sensibilisations ciblées constituent, selon lui, la réponse la mieux appropriée aux problèmes qui se posent au public-cible, et qui sont notamment le tabagisme, l'alcoolisme, les grossesses non désirées, les maladies liées au VIH/SIDA.

Les cités universitaires regorgent de beaucoup d'étudiants, d'où ces sensibilisations pour que les étudiants qui y sont, aient une bonne hygiène de vie afin d'éviter les maladies contagieuses, a ajouté M. Yaoliré. Dans ce milieu, s'il y a une maladie contagieuse, cela peut avoir de graves conséquences, a-t-il laissé entendre.

Et de poursuivre que : « Chaque année, environ 2 000 cas d'infections sexuellement transmissibles (IST), 2 nouveaux cas de VIH et 10 cas de grossesses non désirées au moins sont détectés dans le microscope universitaire ».

Pour lui, ces campagnes s'avèrent être des fora, des discussions, d'échanges et de tribunes de changement de comportement. Un objectif, à en croire le premier responsable du CENOU, qui entre en droite ligne avec l'une des huit orientations stratégiques du Plan national de développement sanitaire 2011- 2020 qui est l'éducation sanitaire en milieu universitaire.

Les étudiants réceptifs aux différents messages

De son avis, il faut intensifier la sensibilisation pour que les étudiants mènent une vie saine. Il a invité la population étudiante à participer massivement à l'ensemble des activités pour que dans un proche avenir, l'ensemble des étudiants du Burkina Faso puissent évoluer dans un environnement sain, en toute responsabilité et en citoyen d'aujourd'hui et du futur.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Pr Alkassoum Maïga a fait savoir que la vie en cité universitaire est une vie complexe, et les étudiants ont besoin d'avoir des conseils avisés, d'être outillés pour un meilleur vivre-ensemble à l'intérieur des cités universitaires.

Pour atteindre cet objectif, Alkassoum Maïga espère, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, arriver à construire des infrastructures appropriées et adaptées au contexte, pour permettre aux étudiants d'être dans de bonnes conditions d'apprentissage.

Les étudiants ont été réceptifs aux différents messages, a laissé entendre le chef du département en charge de l'enseignement supérieur. « Ce qui veut dire qu'il y aura un degré d'intériorisation et d'absorption de ces messages. Nous n'avons pas de doute que les cités universitaires et les interrelations entre les étudiants seront mieux gérées, et que nous aurons des citoyens conscients des implications du vivre-ensemble», a dit M. Maïga.

Quant au parrain, Mgr Anselme Titianma Sanou, il a invité à la sagesse. « Toute université est née de ce projet humain de rendre sage chacun des humains. C'est une chance d'être étudiant », a-t-il conclu. A l'issue de la cérémonie, les étudiants ont salué cette initiative du ministère. Ainsi Vera Kéré et Ousséini Lallé ont exhorté leurs camarades étudiants à lutter contre ces fléaux pour les bouter hors des cités universitaires.