Burkina Faso: Compagnie «Air Burkina» - Le gouvernement prend officiellement les commandes

"C'est pour dire que l'Etat burkinabè ne vient pas hériter d'une compagnie en faillite" a dit Michel Boutbien. Mieux, celui-ci a précisé qu'il n'y a eu aucun problème litigieux entre le groupe et l'Etat burkinabè. Il a en outre expliqué qu'il s'agit d'un choix volontier du groupe, qui entend se retirer purement et simplement du domaine aéronautique pour investir dans d'autres secteurs.

C'est désormais officiel, le gouvernement burkinabè a repris formellement la gestion de la compagnie Air Burkina. La signature du contrat de cessation d'aéronef a eu lieu le jeudi 11 mai 2017 à Ouagadougou, en présence du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama, la ministre délégué chargée du budget, Edith Clémence Yaka et les différents directeurs de la compagnie.

