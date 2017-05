Burkina Faso: 5e édition Campus athletic - La promotion du sport dans les universités en marche

Il a noté avec satisfaction la participation de l'ISIG de Bobo Dioulasso et de l'école nationale des enseignants du primaire. « Cela prouve que l'activité est en train de gagner du terrain » s'est-il satisfait. M. Zoungrana a informé que Campus athletic vise deux grands objectifs : regrouper les étudiants dans un esprit sportif et promouvoir la pratique du sport dans les universités.

Elle a réalisé un bond de 1,48m. Elle a devancé Arlette Sawadogo (1,45 m). Chez les messieurs, Siaka Sanogo s'est montré le plus endurant devant Albert Dompiahon. Il a réalisé une performance de 49"7 contre 51" à son challenger. Des paires de chaussures, de médailles, des tee-shirts, des tickets de restauration et des enveloppes financières allant de 20 000

