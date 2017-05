Burkina Faso: Le pouvoir des hommes et les hommes de pouvoir

Il se bat pour soi et même contre la loi. En vérité, le vrai pouvoir ne fait pas de la politique. Il s'élève au-dessus de l'hérétique, loin des desseins boulimiques et tragiques.

Contre toute attente, certains continueront à dire ton nom dans leur discours, comme si tu étais toujours au pouvoir. Il y a des lapsus qui trahissent. Il y a des erreurs qui ne trompent pas. Quand tu perdras le pouvoir, tes fidèles et inconditionnels supporters lapideront ton effigie comme on lapide le diable. Ils parleront de toi au passé composé.

Ils iront faire allégeance à la nouvelle mouvance pour rester dans de bonnes mains et garder la main. Devant le même peuple, ils renieront leur propre plumage pour voler en toute quiétude avec la nouvelle colonie. Face aux échecs, ils t'immoleront comme on persécute un bouc émissaire, pour exorciser le mal.

Dans l'histoire des « ogres », il y en a qui ont déjà eu leur part d'opprobre un certain octobre. Il fallait rester sobre ! Quand tu as le pouvoir, ton entourage est ton premier dommage. Celui qui te conseille te dira des merveilles sans te dire la vérité. Ton camarade de lutte te trahira un jour pour avoir son tour aux manettes de la tour de contrôle.

Ils te diront que la croissance tend vers deux chiffres et que tout va bien au bas de l'échelle. Quand le peuple criera holà, ils te diront que le peuple a dit hourra, vivat ! Du haut de ta tour d'ivoire, tu les crois, tu les suis, jusqu'au jour-j où on marquera sur ton mandat : « ci-gît !».

Quand tu as le pouvoir, tout cela se passera et tu ne sauras pas séparer le bon de l'ivraie. Quand ils te salueront, ils se plieront en quatre morceaux pour courtiser ta magnanimité. Ils sont prêts à tout pour toi. Ils citeront ton nom mille fois dans leur discours comme on invoque un verset dans une prière. Comme le Christ et le bon larron, ils te vénèreront avec des clairons, juste pour entrer dans le cercle des barons.

De la bière de Noël au bélier de la Tabaski, ta cour ressemblera au port sec. Lors des funérailles de ton père, il te faudra un guichet unique pour collecter les enveloppes. Les plus ridicules se trimballeront jusqu'au pied de ta cuisine. Pour faire la vaisselle et couper les oignons de madame ! Il y en a même qui viendront te préparer le plat préféré de leurs ancêtres.

Elle te fera les yeux doux avant de te dérouler le tapis rouge qui mène au septième ciel. Les samedis et les dimanches, ils défileront avec des fagots de cadeaux pour tes enfants et certains s'adonneront à cœur joie à une partie de saute-mouton avec ton nourrisson. Les jours des fêtes, tu n'achèteras rien, ils te délivreront tout à domicile.

Quand tu as le pouvoir, tu es comme Hercule, tout le monde t'adule, les crédules et les sans scrupules. Tout le monde t'accule pour que tu bascules de leur côté. Tout le monde te court après comme dans la ruée vers l'or. Même tes ennemis dépourvus fourreront leurs longs couteaux dans leur propre cuisse pour te lécher les bottes en attendant ta chute.

