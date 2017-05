Afrique de l'Ouest: Fonds national d'appui aux travailleurs déflatés - Les possibilités d'une seconde carrière expliquées aux retraités du Sahel

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, a organisé une rencontre d'information et d'échanges sur le Fonds national d'appui aux travailleurs déflatés et retraités (FONA-DR) de la région du Sahel, le jeudi 4 mai 2017 à Dori.

La rencontre d'information et d'échanges sur le Fonds national d'appui aux travailleurs déflatés et retraités (FONA-DR) constitue un cadre de dialogue et de concertation autour des préoccupations des travailleurs déflatés et retraités, selon le ministre en charge du travail, Clément P. Sawadogo. Pour lui, elle est aussi une opportunité pour la population du Sahel de s'informer sur les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la politique de protection sociale.

Le ministre s'est réjoui de la présence du FONA-DR parmi les institutions- phares qui apportent leurs soutiens aux personnes fragilisées. Grâce au FONA-DR, a-t-il confié, les retraités et les déflatés ne sont plus ces oubliés de la société qui vivent l'enfer aux portes de la sagesse ou à l'issue de la perte de leur emploi. A écouter M. Sawadogo, le FONA-DR est un dispositif mis en place par le gouvernement burkinabè, le 6 février 2008, dans le but de permettre aux travailleurs déflatés et retraités de réintégrer la vie active.

«Il a pour mission d'aider les travailleurs déflatés et retraités à entamer une seconde carrière par la formation, l'octroi direct ou indirect de prêt et la valorisation de l'expertise et de l'expérience des retraités en vue de la réduction du chômage et de la pauvreté», a informé le ministre. Pour ce faire, les domaines de prédilection du FONA-DR sont les micro-réalisateurs et les petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de l'agropastoral et halieutique, le commerce, la production et la transformation, les bâtiments et travaux publics, l'artisanat et le transport.

Sont bénéficiaires des services du FONA-DR, les travailleurs des secteurs public, parapublic et privé ayant perdu leur emploi, ainsi que les travailleurs retraités de la fonction publique y compris les magistrats, les militaires et ceux des secteurs semi-public et privé.

Les prêts FONA-DR ont un délai maximum de remboursement de cinq ans avec un différé de six mois. En fonction du domaine d'intervention, le taux d'intérêt est compris entre 6 et 8%, avec un apport personnel de 10 % du coût global du projet. Les bénéficiaires peuvent avoir jusqu'à dix millions de FCFA pour la réalisation de leur projet. Les retraités de la région du Sahel burkinabè, venus pour la circonstance, du Séno, du Yagha et de l'Oudalan, ont apprécié la tenue de cette rencontre à sa juste valeur.

Cependant certains d'entre eux, à l'image de M. Salou Diao, ont déploré la lenteur dans le traitement des dossiers et le très faible nombre de bénéficiaires. Le Sahel par exemple en une dizaine d'années de fonctionnement du FONA-DR, n'a bénéficié que de dix projets financés. Pour mémoire, plusieurs milliards de FCFA, selon les responsables du FONA-DR, ont été prêtés aux personnes du troisième âge depuis 2009.