Cote d'Ivoire: Marché des pesticides - 25% des produits sont frauduleux

Sur les 22 000 tonnes de pesticides commercialisés en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Agriculture évalue les pesticides frauduleux à 25% du marché total. Un chiffre énorme et inquié- tant. Pour enrayer le fléau, le gouvernement ivoirien a mis en place le Projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire (Progep-CI). Ce projet est entré dans sa phase active. En effet, le jeudi 11 mai 2017 s'est tenue à l'hôtel ivoire la première réunion du comité de pilotage de ce projet.

Elle a été présidée par Anne Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Cette réunion avait pour objectif de lancer le démarrage de l'inventaire des pesticides obsolètes et déchets associés. Avant d'aborder l'ordre du jour, Anne Ouloto a fait l'historique du Progep-CI, en rappelant que le président de la République, Alassane Ouattara, en visite au Etats-Unis, a exprimé à la directrice du Fonds mondial pour l'environnement (Fem) le désir d'avoir pour son pays un financement pour la gestion écologique et rationnelle des substances chimiques, notamment les pesticides obsolètes.

Ainsi la note concept du Progep-CI a été approuvée par le Fem qui, en mai 2013, décide d'allouer un fonds à la Côte d'Ivoire via la Banque mondiale. Le 25 octobre 2015, un accord de don d'une valeur de 4, 2 milliards FCFA est signé entre l'Etat ivoirien et l'institution de Bretton Wood. En plus de ce don, l'Etat a-telle indiqué, a apporté un financement de 2,250 milliards FCFA. Le Progep-CI a été ainsi initié en 2016 pour une période de 5 ans.

« Il s'agira dans un premier temps de réaliser l'inventaire de tous les pesticides, identifier et collecter les pesticides obsolètes et déchets associés en vue de leur élimination. Ensuite, le projet aidera à la promotion des alternatives aux pesticides », a-t-elle déclaré, ajoutant que la réunion va permettre à l'équipe projet de pré- senter le bilan des activités réalisées, le plan de travail et le budget 2017. Tout en mettant en exergue les difficultés rencontrées. Notons que s'ils sont utilisés pour l'amélioration des rendements agricoles, les pesticides ont des consé- quences sur l'environnement et la santé humaine du fait de la présence de résidus dans les produits vivriers donc dans la nourriture.