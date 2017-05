Première femme d'origine africaine directrice de TV5 Monde-Afrique depuis 20 ans, elle n'a pas manqué d'expliquer son parcours, les péripéties et autres obstacles qui ont pu être levés par « son amour pour le travail bien fait », sa confiance en « ses capacités », etc. « Les femmes sont déterminées à jouer leur rôle », a-t-elle affirmé tout en faisant remarquer que « les lignes bougent mais pas assez. Beaucoup de pays préfèrent payer les amendes plutôt que de respecter le quota de 30% de femmes exigé par les Nations Unies, excepté quelques pays comme le Rwanda qui compte 63% de femmes députés ».

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.