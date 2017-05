C'est un véritable joyau architectural qui verra bientôt le jour dans le cadre du projet d'aménagement du bord de mer allant de Port-Bouët au carrefour Anani. Ce chantier dénommé « Promenade de la mer », a été lancé le jeudi 11 mai par le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Kouakou Koffi, en présence de son collègue du Tourisme, Siandou Fofana.

Il ressort des explications de l'architecte du projet, Ricardo Bertoni, que la philosophie de l'ouvrage est de récréer une ambiance naturelle, amé- liorée par des aménagements et des attractions qui puissent attirer la foule et créer un nouveau mécanisme économique pour relancer la zone. C'est un projet qui va favoriser la création de structures légères (recyclables et facilement déplaçables en cas de futur prolongement du tramway jusqu'à Grand-Bassam).

La première phase du projet comprend une piste piétonne de 8 km pour la promenade en bordure de mer ; une piste cyclable de 8 km ; 4 parkings (900 places) ; 16 kiosques pour les commerces ; 9 postes de police ; 12 toilettes. A cela s'ajoutent deux hangars pour location de vélos et de skateboard ; 2 aires de jeux aménagés pour les enfants ; 8 postes d'observation et de secours en mer. L'architecte a aussi annoncé un réseau électrique avec utilisation de panneaux photovoltaïques, hydrauliques et un système d'éclairage public ; des toilettes en forme de noix de coco pour créer moins d'impact sur le paysage littoral ; des hangars inspirés de la pirogue des pêcheurs en harmonie avec la tradition locale.

La deuxième phase du projet Quant à la phase 2 qui verra le jour après la fin des travaux de la première phase (6,7 milliards FCFA), censée se terminer dans 18 mois, elle sera, selon l'architecte Ricardo Bertoni, dotée d'un réseau économique pour développer une nouvelle manière de vivre en bordure de mer. Il est à cet effet prévu un héliport, un hangar pour location de kitesurf, une large piscine pour adultes et enfants, une salle de sport, un terrain de basket-ball, un court de tennis.

Cette deuxième phase verra la construction d'un mini terrain de football, d'un quai resto comme à Santa Monica, d'une salle de sport en forme de nid d'oiseau. « C'est donc un projet qui allie culture, sport, économie et environnement », a précisé l'architecte, en présence de Samir Tabet, Directeur général de l'entreprise en charge du projet. Après la projection du film lié au projet dénommé « Promenade de la mer » et le premier coup de pioche marquant le démarrage des travaux, le ministre Amédé Kouakou Koffi a insisté sur le délai de livraison de la première phase.

« Vous nous faites savoir que le premier projet sera livré dans 18 mois. Je vous demande d'accélérer les travaux. Si vous pouvez terminer ce chantier avant le délai prévu, cela sera une bonne chose. Le Président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly tiennent à ce projet. Et ce projet tient à cœur à la Côte d'Ivoire. La première phase du projet va nécessiter un investissement de l'Etat pour montrer l'exemple aux opérateurs privés. Mieux, cet espace va s'autogérer », a indiqué à la presse le ministre Kouakou. Il a informé que ce projet de « Promenade de la mer », important et gigantesque, donnera « un attrait particulier à la Côte d'Ivoire ».

Avant d'ajouter que ce site qui a pour objectif de se récréer, engendrera de nombreux emplois. Pour sa part, le ministre Siandou Fofana, a réitéré la volonté du gouvernement de créer un cadre approprié, aussi bien pour les touristes ivoiriens qu'étrangers. « Un cahier de charges va permettre de mieux gérer ce site afin que l'entretien se fasse convenablement, à l'effet d'avoir un cadre hygiénique », a rassuré le ministre du Tourisme.