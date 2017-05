Sénégal: Le maire de Dakar, Khalifa Sall, fixé sur son sort le 16 mai prochain

Outre Khalifa Sall, il s'agit de Mbaye Touré, Directeur administratif et financier, de sa secrétaire Fatou Traoré, d'Amadou Mactar Diop qui siégeait à la commission de réception, de Yaya Bodian, chef du bureau budget et d'Ibrahima Yatma Diaw, chef de division finance et comptable.

Depuis lors, ses conseils dont Me Ciré Clédor Ly bataillent ferme pour obtenir la liberté provisoire de leurs clients et les blanchir de toutes les accusations qui les ont menés en taule.

Épinglés par un rapport de l'Ige, Khalifa Sall et certains de ses collaborateurs à la municipalité de Dakar ont été inculpés pour les chefs d'association de détournement de deniers publics portant sur 1,8 milliards F CFA, d'escroquerie portant sur des deniers publics et placés sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt de Rebeuss.

En effet, les avocats du maire de Dakar et de ses coïnculpés avaient introduit devant la Cour d'appel une requête en annulation de la procédure pour cause de nullités relatives au réquisitoire du parquet.

