Ile Maurice: Agression mortelle - Père et fils condamnés à plus de trois ans de prison

La sentence est tombée en cour intermédiaire. Sheik Sayed Mohamad Kausmally et son père Moossa Kausmally qui étaient poursuivis pour l'agression mortelle de leur voisin, Noorani Korimboccus, ont été condamnés à purger une peine d'emprisonnement de quatre et trois ans et demi respectivement, vendredi 12 mai, par la magistrate Niroshini Ramsoondar.

Les suspects étaient poursuivis sous une charge de «wounds and blows causing death without intention to kill». Les quelque 900 jours passés en cellule policière depuis le drame seront réduits de leur sentence.

Cette affaire a pour toile de fond, la tension qui durait depuis des années entre la famille des accusés et celle de la victime, habitant la même ruelle. Les disputes étaient légion, principalement au sujet de l'utilisation d'une voie commune.

Le soir du drame, soit le 24 octobre 2009, Noorani Korimboccus s'est rendu chez les Kausmally armé d'un sabre. Un premier affrontement a eu lieu entre la victime et Moossa Kausmally. Celui-ci avait été blessé au visage. Sheik Sayed Mohamad Kausmally devait, par la suite, venir à la rescousse de son père, armé d'un couteau. Il aurait asséné un violent coup à la victime. Grièvement blessé, la victime devait rendre l'âme quelques jours plus tard.