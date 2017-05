Selon lui, la commune a prie cette initiative conformément à sa prérogative d'éducation, de formation et d'insertion des jeunes. «Nous avons entrepris un vase programme d'insertion pour des métiers qualifiés tels que : la boulangerie, la mécanique, la menuiserie et tout autre métier qui peut donner à ces jeunes une qualification avec un diplôme d'État parce que ce nous voulons faire, nous le mettons sous le sceau de l'excellence», renseigne encore le maire Agne lors de cette cérémonie tenue sur l'esplanade du Casino Liberté. Il faut souligner que cette rencontre a enregistré la participation de plusieurs écoles de formation professionnelle mais aussi des services de communication de la Police nationale et de la Douane sénégalaise.

Poursuivant son propos, l'édile de la commune a également annoncé un autre programme dédié cette fois-ci aux jeunes qui ont le niveau de Cfee et du Bfem et qui n'arrivent pas à s'insérer ou qui sont déscolarisés.

