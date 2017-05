Togo: La qualité des prestations est un impératif

Gabriel Ihou a tenu à rassurer les professionnels et leur a indiqué que les pouvoirs publics étaient pleinement engagés à leurs côtés pour relancer le secteur et pour accompagner sa croissance.

Le premier marché prioritaire est celui du tourisme d'affaires et de conférences. Le potentiel est très important et la capitale dispose désormais d'équipements de qualité permettant d'accueillir d'importantes délégations.

On peut citer la construction de l'Onomo et la réhabilitation complète du '2 février' devenu le Radisson Blu. Il y a également l'hôtel du Golfe en centre ville ou Le Patio à Lomé II.

Le nouveau ministre du Tourisme et de l'Industrie, Gabriel Ihou, a rencontré vendredi à Lomé les responsables du secteur hôtelier. Le Togo a l'ambition de relancer son industrie touristique et les hôtels sont les piliers de cette renaissance.

