Afrique: Attaque contre les bases terroristes en Irak, Libye et Syrie - Le Sénégal inquièt du retour des djihadistes déchus

L'Attaque et la destruction des fiefs de l'Etat islamique en Irak, Syrie et Libye, ont occasionné le repli des terroristes vers d'autres cieux. Ce déplacement des combattants inquiète le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye et l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot. Ces combattants défaits peuvent commettre des représailles dans leurs différents pays de chute, estiment-ils. Tous les deux ont pris part hier, jeudi 11 mai, au lancement de la 4éme édition du forum de Dakar sur la paix et la sécurité, rencontre prévue les 13 et 14 novembre prochain.

Les attaques menées contre les bases terroristes en Irak, Syrie et Libye, ont entraîné le repli des bandes jihadistes vers d'autres pays. Ce retranchement inquiète les autorités nationales. Venu présider le lancement de la 4éme édition du forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Mankeur Ndiaye, a trouvé nécessaire le contrôle de ces jihadistes chassés de leurs différents fiefs. Pour cela, affirme-t-il, le Sénégal est en contact avec les autres pays d'où des Sénégalais radicalisés ont été signalés.

Mieux, trouve Mankeur Ndiaye, les combattants qui se réfugieront au Mali, pays voisin du Sénégal, doivent être pris au sérieux. Ce souci, de Mankeur Ndiaye est partagé par l'ambassadeur de la France au Sénégal, Christophe Bigot qui soutient qu'il est d'une impérieuse nécessité de surveiller ce retour des terroristes. Par ailleurs, louant les échanges qui ont l'habitude d'avoir lieu, à chaque forum sur la paix et la sécurité, Christophe Bigot, trouve que «la sécurité ne peut pas être traitée de manière isolée». Par conséquent, il pense qu'il faut gérer l'expansion de la violence dans le Macina au Mali et à la frontière entre le Mali et le Burkina. Mieux, ajoute-t-il, une intégration en termes d'interopérabilité des forces, l'interaction entre le renseignement et la prévention et l'établissement du lien entre la sécurité et le développement sont nécessaires.

Mankeur Ndiaye revenant sur le forum de Dakar, espère qu'il « permettra d'approfondir le rôle stratégique entre les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux ». Mieux, il s'agira a son avis «d'animer des réflexions et une vision partagée des menaces sur le continent afin que les réponses appropriées et les plus intégrées soient trouvées». Le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a estimé toutefois que la réussite du forum ne dépend pas du nombre de chefs d'Etat présents. «Le forum n'est pas un sommet des chefs d'Etat encore moins une conférence des ministres des affaires étrangères ou de la défense. L'objectif visé était de rassembler des officiels et des non officiels pour discuter des questions de sécurité. Même s'il n'y pas de chefs d'Etat, le forum continuera à se tenir », a-t-il dit.

Pour cette année, le forum se tiendra les 13 et 14 novembre 2017, au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Il portera sur le thème : «Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées». Les réflexions mettront l'accent sur l'actualité de l'année 2017, les avancées réalisées par les grands acteurs africains et leurs partenaires internationaux, et sur des approches novatrices dont celles concernant les liens entre sécurité et développement durable.

CHRISTOPHE BIGOT, AMBASSADEUR DE LA FRANCE AU SENEGAL SUR LA POLITIQUE AFRICAINE DU NOUVEAU PRESIDENT FRANÇAIS : «Je laisserai au Président Macron la primeur de faire l'annonce sur sa politique africaine»

«Je laisserai au Président Emmanuel Macron la primeur de faire l'annonce sur sa politique africaine. Sachez simplement que c'est un Président qui connait l'Afrique. Il a été en stage au Nigeria. Il a auprès de lui, une collaboratrice qui connaît particulièrement bien le Sénégal, car elle est franco sénégalaise. Elle était à l'école Jeanne D'arc. Elle fait partie d'une promotion de l'Ena parrainée par le président Léopold Sédar Senghor. Nous verrons dans les semaines à venir ce qu'il en sera de la politique présidentielle ».