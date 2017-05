Sénégal: Projet pistes communautaires (PPC/Pndl) - Les acteurs jugent le bilan satisfaisant

Le Projet pistes communautaires en appui au Programme national de développement local (Ppc/Pndl) est en plein pied dans la réalisation de ses objectifs, à savoir le désenclavement des zones de production agricole et l'accès des populations rurales aux marchés des intrants et des produits. Pour preuve, il a reçu hier, jeudi, un satisfecit partagé des divers acteurs qui procédaient à un bilan d'étape de ses actions.

Les responsables du Projet pistes communautaires en appui au Programme national de développement local (Ppc/Pndl) ont procédé hier, jeudi 11 mai, à la revue des réalisations de ce programme lancé le 25 Août 2014.

Lors de cette rencontre qui a réuni plusieurs personnalités dont les représentants des partenaires techniques et financiers, les résultats à mi-parcours de ce projet qui vise le désenclavement des zones de production agricole et l'accès des populations rurales aux marchés des intrants et des produits ont été plutôt jugés satisfaisants par les différents acteurs.

Dans son allocution à la cérémonie d'ouverture, Alassane Mbengue, directeur de cabinet du ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, a notamment salué l'incident positif des réalisations du Ppc/Pndl sur des questions relatives à la vie des populations rurales.

À l'en croire, le Ppc/Pndl a non seulement engrangé des résultats significatifs au sein des collectivités territoires mais également favorisé une meilleure polarisation des infrastructures socio-économiques et une meilleure connectivité entre les zones de production et les marchés.

Abondant dans le même sens, Toussaint Houeninvot, responsable pays de la Banque africaine de développement (Bad) au Sénégal qui a injecté 11.5 milliards sur les 34.9 milliards que constitue le coût total de ce projet, s'est félicité du taux de la mise en œuvre des différentes activités du Ppc/Pndl dont le niveau est selon lui, très appréciable avec la signature de l'ensemble des contrats de travaux.

À l'en croire, les travaux de pistes ont tous débuté dont un linéaire total de 537 km, ou sont déjà achevés dont 358 km réceptionnés. Mieux, souligne-t-il encore, les effets sur les populations commencent à se faire sentir, à travers l'amélioration de la mobilité de 160 440 habitants des 512 villages polarisés et répartis dans 27 communes et une progression des indices route. Il faut souligner que lors de cette revue, il a été fait état de la faiblesse de la contrepartie de l'État du Sénégal dans le budget de ce projet.