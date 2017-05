Burkina Faso: Sortie de Salifou Diallo sur Bagrepole - C'est ça qui est la vérité !

« On trompe le gouvernement sur les réalités du terrain. Et l'Assemblée nationale ne va pas se laisser embarquer dans ces appréciations ». C'est en ces termes, on ne peut plus clairs, que réagissait le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, lorsqu'à la suite d'une question sur Bagrépole, le représentant du gouvernement a présenté un rapport pour le moins idyllique, laissant croire que tout est au mieux à Bagré.

Salifou Diallo y a vu une volonté du gouvernement de vouloir cacher la réalité des faits, puisque lui-même dit avoir une fois été interpellé par un paysan en ces termes : « Oui, on parle de pôle de croissance de Bagré, mais la croissance est à Ouagadougou ». Ce qui n'est pas faux. Car, ce ne sont pas tant les idées qui manquent à nos gouvernants. Loin s'en faut. Ce qui pose souvent problème, c'est la mise en œuvre concrète de certains projets de développement censés aider les masses paysannes qui, d'année en année, sont à la peine. Le pire, c'est que certains gourous saisissent souvent l'occasion pour se sucrer sur le dos des paysans, si fait que sur le terrain, on ne voit jamais bouger les lignes. Et là, je sais de quoi je parle. Je ne fais le procès de personne.

Mais, celui qui se sent morveux, qu'il se mouche pour que j'entende. En tout cas, dans ce pays-là, on a vu des routes bitumées sur papier, des écoles construites dans les gros ventres de certains privilégiés et des dispensaires détournés pour devenir de beaux châteaux. J'oublie volontiers les projets de développement qui, en réalité, n'ont servi à rien, si ce n'est qu'à entretenir les maîtresses de certains hauts cadres du pays. La chose était devenue même banale sous l'ancien régime, au point que cela ne choquait personne. C'était presque devenu la norme, pour ne pas dire un mode de gouvernance. La vertu et l'intégrité étaient moquées, choquées et ridiculisées à telle enseigne que la culture du vice était entre-temps devenue la chose la mieux partagée dans un pays où l'honneur et le respect de la parole donnée avaient déjà foutu le camp. Le mensonge, quant à lui, était érigé en valeur.

J'attends maintenant de voir ce que fera le gouvernement

C'est ce qui explique que l'on peut vous présenter un rapport qui, en réalité, tranche avec la réalité du terrain. Les exemples sont si nombreux dans ce pays qu'à vouloir les citer exhaustivement, je finirai par en devenir davantage fou. C'est pourquoi, pour une des rares fois, je suis d'accord avec Salifou Diallo quand il dit ceci à propos de Bagrépole : « Je demande au gouvernement d'envoyer une équipe gouvernementale vérifier la réalité de ce qu'on lui met dans des rapports ». Il a vu juste. Car, je le répète. Il y a ce que disent les rapports, mais il y a aussi la réalité des faits.

Et très souvent, les deux tableaux présentent tellement de contradictions que l'on finit par tomber des nues. Le gouvernement est donc averti. La bureaucratie n'arrange rien dans ce pays. J'ai envie de dire que c'est même l'une des causes qui ont emporté le président Blaise Compaoré. Les gens ne lui disaient pas la vérité ; chacun cherchant à protéger ses intérêts. La suite, on la connaît. Tout s'est effondré un beau jour comme un château de cartes. Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a donc intérêt à tirer suffisamment leçon pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Heureusement qu'il en est conscient, puisque c'est son premier responsable lui-même qui vient de tirer la sonnette d'alarme. J'attends maintenant de voir ce que fera le gouvernement. Va-t-il se contenter des rapports qu'on lui fournit ? Ou va-t-il sortir de ce schéma en allant toucher du doigt la réalité du terrain ? Wait and see.