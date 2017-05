Angola: Huíla - Le ministre exalte des faits de la mission catholique de Quihita

En RDC, des milliers de personnes continuent de fuir les violences dans les provinces du Kasaï. Et pour certaines,… Plus »

La municipalité de Chibia est située à 42 kilomètres au sud de Lubango et a une population estimée à 190 670 habitants, qui se concentre sur l'élevage et l'agriculture.

La mission de Sao Miguel Arcanjo de Quihita (à 25 kilomètres du village de Chibia) existe depuis 123 ans et a déjà accueilli des internés de tous le pays, y compris les orphelins, les démunis et autres.

Il s'est engagé, dans ses possibilités, de transmettre les préoccupations soulevées par le plus grand prêtre de l'establishment religieux, Abraão Tchipa, relatives à la réhabilitation et agrandissement du lieu, au Gouvernement central.

Gonçalves Muandumba a apprécié le rôle que la Mission prend en compte, ce qui fait d'elle un partenaire indispensable pour le gouvernement, et, selon lui, elle devra poursuivre ce travail dans l'intérêt des enfants internés et des communautés environnantes.

Le gouvernant parlait dans cette institution affectée à l'Eglise catholique, au cours d'une visite de consultation, dans le cadre de la conférence provinciale de l'action sociale que la ville de Lubango accueille ce vendredi, et a procédé à la livraison d'une tonne de nourriture et différents biens hygiéniques.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.