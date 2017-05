Afrique: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger ultra motivé face à Al Ahly Tripoli

L'USM Alger affronte ce vendredi Al Ahly de Tripoli pour le compte de la première journée du groupe B de la CAF Ligue des Champions. C'est un rendez-vous important pour les hommes de Paul Put, surtout que ces derniers ont raté leurs deux autres objectifs sur le plan national. L'équipe avait été éliminée en huitièmes de finale de la coupe d'Algérie et avec sept points de retard sur le leader, l'ES Sétif, à cinq journées de la fin de la saison, il lui sera difficile de conserver son titre de champion d'Algérie. Du coup, les gars de Soustara espèrent pouvoir sauver cette saison en allant le plus loin possible dans cette CAF Ligue des Champions.

«J'ai vu à l'entraînement que tous les joueurs sont motivés. C'est un très bon signe à mes yeux, car les joueurs savent que c'est une compétition à part. La Ligue des Champions est la plus prestigieuse des compétitions en Afrique. Se trouver déjà à ce stade de la compétition, est un honneur pour tout le monde. Désormais, il ne reste qu'à prouver qu'on a les moyens d'aller chercher au final quelque chose d'intéressant, » a confié Paul Put au micro de nos confrères du Buteur.

Il ne faut pas oublier que la dernière fois que les gars de Soustara ont joué la CAF Ligue des champions, ils avaient atteint la finale, malheureusement perdue face au Tout Puissant Mazembe (1-2 et 0-2). Cette fois-ci aussi, les Rouge et Noir d'Alger ont bien l'intention d'aller le plus loin possible dans cette compétition.

«Je reste convaincu que nous sommes capables d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Les joueurs doivent démontrer qu'ils sont capables de faire de bons résultats. N'oublions pas que nous sommes en train de participer à une compétition où il n'y a que de bonnes équipes. C'est un championnat d'élite à mes yeux, c'est donc une compétition très intense. En tous les cas, il est important d'y croire. Il faut avoir confiance en soi. J'explique à mes joueurs qu'il faudra être à la hauteur tactiquement. Si on parle de championnat d'élite, ça veut dire qu'il faudra être performant à tous les niveaux.»