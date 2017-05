Congo-Kinshasa: Les ONG protestent contre la nouvelle flambée de violences au Kasaï

Ce vendredi matin, le Réprodec a demandé aux autorités de mettre fin à ces violences et surtout d'arrêter les responsables qui sont connus. La société civile met en cause certaines autorités, mais aucun responsable provincial ne pouvait être joint pour donner sa version des faits.

Un de ses membres Gilbert Ngoyi décrit des scènes d'horreur au quotidien. Des miliciens armés de fusils de chasse, de machette et autres lances attaquent des villages où ils incendient les maisons de tribus considérées comme ennemies, tuent indistinctement hommes, femmes et enfants.

Ces violences viseraient des tribus qui parlent tshiluba, dont des Lelé, mais surtout des Bindji, et elles seraient l'œuvre d'une milice tchokwée appelée les Bana Mura et qui est dirigée par le chef Muyeji. Ces violences touchent la zone de Tshikapa et ont déjà fait des dizaines, voire des centaines de victimes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.