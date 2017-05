Sénégal: Le droit sénégalais des contrats immobiliers

Selon le Pr Isaac Yankhoba Ndiaye, qui a préfacé le livre, Dr Wakhab, par sa publication, a fait œuvre manifestement utile. «Son ouvrage, clame l'ancien doyen de la Fsjp, informe et instruit en même temps. Il serait assurément difficile de se départir de ce bréviaire pour tous ceux qui s'intéressent à ce droit.» C'est un ouvrage pratique destiné à toutes les catégories de la société, particulièrement aux étudiants et aux praticiens.

Le foncier est dans tous ses états. Les litiges s'amoncellent dans les tribunaux. Les prédateurs quittent l'occident, essaiment vers l'Afrique et s'accaparent d'immenses quantités de terres au nez et à la barbe de nationaux très peu imprégnés de la règlementation en vigueur. Cheikh Abdou Wakhab Ndiaye, plongeant dans un océan de textes législatifs, a trié les dispositions essentielles à connaitre pour ne pas se perdre dans des conflits interminables, en matière de contrats immobiliers. Dans le débat passionnant autour de la question foncière, le professeur de l'Ucad, agrégé des facultés de droit, apporte son expertise. Il jette son dévolu sur les questions techniques autour des contrats immobiliers. Wakhab, comme l'appellent affectueusement ses étudiants à la Faculté des sciences juridiques et politiques, vient en effet de publier un livre de 302 pages sur le «droit sénégalais des contrats immobiliers.»

