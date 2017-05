Cote d'Ivoire: Des militaires contre l'accord entre les autorités et les mutins

Coup de théâtre ce jeudi11 mai à la Radio-télévision ivoirienne lorsqu'une délégation des mutins de janvier dernier a demandé pardon à la nation et au président Alassane Ouattara. Dans le même temps, ils ont annoncé renoncer à toutes revendications financières. C'est pourtant des arriérés de primes promises et non versées qui avaient mis le feu aux poudres l'hiver dernier. Seulement, la situation financière extrêmement compliquée du pays pousse chacun à faire des efforts d'économie. Les mutins semblaient vouloir prendre en main une part de cet effort, mais cette annonce dans leurs rangs ce matin ne fait pas l'unanimité.

Après cette annonce des mutins, la réaction ne s'est pas fait attendre. Ce vendredi matin à Bouaké, cette nuit Korhogo au nord du pays, et plus récemment dans la matinée à Abidjan, des tirs sporadiques ont retenti au camp Gallieni au plateau et au ministère de la Défense. Des tirs en l'air de militaires qui, visiblement, n'acceptent pas le discours prononcé par leurs camarades. Plus de peur que de mal puisqu'il n'y a pas de blessé. Les rafales ont été tirées en l'air. Et il y a parfois eu des axes routiers plus ou moins bloqués comme à Bouaké par exemple.

Ces militaires refusent apparemment de renoncer aux revendications financières de 12 millions de francs CFA. Une somme qu'ils ont déjà partiellement touchée à hauteur de 5 millions de francs CFA. Depuis plusieurs semaines, le ministère de la Défense, l'état-major des armées avaient multiplié les rencontres avec les mutins en compagnie également des chefs traditionnels et des autorités religieuses. Entretiens qui avaient abouti, semble-t-il, jeudi soir, à un modus vivendi entre les deux partis.

Situation financière du pays difficile

D'une part, le gouvernement s'est engagé à faire des efforts sur les promotions en grades plus fréquentes, sur les taux attribués aux militaires pour leurs logements, sur la qualité générale de leur équipement, d'autre part les 8 400 mutins, comprenant la situation financière compliquée du pays, ont accepté de revoir leurs prétentions.

« Je pense que les militaires qui se sont engagés ont compris eux-mêmes que ce n'est pas dans leur intérêt, dans l'intérêt de la nation d'avoir ce genre de mouvement. Parce que finalement qu'est-ce qu'ils veulent ? Donner une image de la Côte d'Ivoire, ralentir les investissements alors qu'on a une conjoncture économique difficile, tout le monde comprend qu'il est temps de tourner la page. Je pense qu'au-delà du sacrifice, le gouvernement réussi à leur faire comprendre que dans leur intérêt, il faut une Côte d'Ivoire stable et prospère », explique d'Arthur Banga, spécialiste des questions de défense, joint par RFI, jeudi soir, après l'annonce des ex-mutins.

Visiblement, plusieurs mutins n'ont pas la même analyse de la situation et continuent de revendiquer le paiement de la totalité de leurs primes. Des militaires qui n'entendent pas non plus l'immense lassitude de la population ivoirienne. Une population qui rencontre des difficultés similaires à celle de militaires dont ils sont parents, mais qui en plus, eux, sont soumis à la peur des tirs de kalachnikovs.