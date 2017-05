Guinée: Vivo Energy inaugure une nouvelle station Shell dans la haute banlieue de Conakry

Vivo Energy Guinée a procédé à l'ouverture d'une nouvelle station Shell à Tombolia dans la commune de Matoto en haute banlieue de Conakry ce jeudi 11 mai 2017, a constaté Aminata.com.

Dans discours de bienvenue, Monsieur Moussa Camara a au nom de Souleymane Tafsir Camara, gérant de cette station a dit que cette occasion est solennelle pour signifier toute leur reconnaissance à l'endroit de Vivo Energy Guinée, dont les conseils techniques et l'appui financier ont rendu possible la réalisation de cette œuvre.

"Nous nous engageons à respecter les standards de service et de sécurité qui sont de rigueur dans les stations Shell. Nous espérons que la réalisation de cette station résoudra en partie le problème de chômage en donnant la priorité aux jeunes de ce quartier lors du recrutement. Nous vous donnons l'assurance que tout recrutement ultérieur tiendra compte de la jeunesse de ce quartier", a-t-il promis.

Prenant la parole, Naby Nouhan traoré le chef de ce quartier s'est dit satisfait des engagements pris par le gérant de cette station. Avant de terminer, il a promis de veiller à cette infrastructure qui est bénéfique à la population de sa localité.

De son côté, Sékou Bah Directeur général de Vivo Energy Guinée a fait savoir que la construction de cette nouvelle station vise à permettre à la société Vivo Energy qui commercialise les produits de Shell en Guinée, de se rapprocher davantage de ses clients.

Selon lui, à la nouvelle station de Tombolia, la population ainsi que les communautés environnantes pourront se procurer des produits de qualité de Shell, notamment des lubrifiants Shell, Shell super Extra et Shell Diesel Extra dont les propriétés et les avantages ne sont plus à démontrer sur le marché guinéen.

Présent à la cérémonie, Bernard le Goff vice-Président exécutif Afrique de l'Ouest de Vivo Energy, s'est réjouit de la floraison des unités Shell à travers tout le pays.

"Nous sommes toujours heureux d'ouvrir des stations puisqu'en Guinée déjà, nous en sommes entre 80 et 90 stations ouvertes à travers le pays. Sur l'ensemble de Vivo Energy, nous sommes aujourd'hui à plus de 1800. Je voudrais rappeler ici, que Vivo Energy est l'entreprise qui a repris toutes les unités Shell en Afrique en fin 2011 et en Guinée en 2012", a-t-il conclu.

La cérémonie s'est terminée par la coupure du ruban inaugural et la viste guidée des locaux.