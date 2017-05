Et d'indiquer dans la foulée : « Il suit de ce qui précède qu'il ne s'agit pas d'une alliance de partage de sièges de députés pour satisfaire des préoccupations personnelles, mais de mutualiser les sacrifices nécessaires à la victoire sur les forces de régression en vue de la mise en œuvre de la plateforme du 4 mai 2017 au bénéfice exclusif du Peuple Sénégalais ». Pour rappel, Mànkoo Taxawu Senegaal regroupe des partis de l'opposition comme le Pds, Rewmi, Bokk Gis Gis, Aj, Fsd Bj, Ldr Yessal, Bess Du Niak etc.

La conférence des leaders de Mànkoo Taxawu Senegaal a également profité de sa réunion d'hier, à l'effet de poursuivre son travail de préparation des élections législatives du 30 juillet 2017, pour recadrer ses contempteurs. Pour le coordonnateur Malick Gakou et cie, « le seul et unique objectif de cette coalition Mànkoo Taxawu Senegaal, dans cette étape-ci, est de faire barrage à la dictature debout du Président Macky Sall afin de libérer les énormes forces de changement que recèle le Sénégal, de réhabiliter notre Assemblée nationale et d'équilibrer les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ».

Au sortir de sa conférence des leaders d'hier, jeudi 11 mai, Mankoo Taxawu Senegaal a opté ainsi pour l'organisation d'un grand rassemblement, le vendredi 19 mai 2017 , à 16 heures sur le Boulevard Général De Gaulle X Rue 25 à Dakar. Objectifs de la manifestation à laquelle sont conviées toutes les forces de l'opposition et de la société : « la libération des otages politiques; la défense des libertés ; la sauvegarde des ressources naturelles notamment pétrolières et contre la vie chère comme la rétention des cartes d'électeurs ».

Pour cause, après avoir porté sur les fonts baptismaux sa nouvelle plateforme qui entend parvenir à ses objectifs par le biais d'une liste unitaire de candidatures aux législatives, l'opposition a décidé de mettre davantage de pression sur le camp d'en face, en l'occurrence l'Apr et les partis alliés dans le cadre de la coalition présidentielle Bennoo Bokk Yaakaar.

