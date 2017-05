Congo-Kinshasa: Terreur au siège de l'UDPS - Kabund et Cie séquestrés par la Police

Depuis le 8 mai, des éléments de la police nationale congolaise ont pris possession du siège de l'UDPS à Limete. Hier jeudi, une étape a été franchie. Le secrétaire général Jean-Marc Kabund a Kabund et d'autres cadres ont été interdits de sortir du siège leur parti après y être entrés quelques instants plus tôt. Les sinistrés se disent séquestrés par le pouvoir pour des raisons non encore élucidées.

Initialement prévu pour le vendredi 12 mai, le rapatriement à Kinshasa de la dépouille d'Étienne Tshisekedi a été finalement renvoyé à une date ultérieure. L'Udps, son parti, l'a fait savoir dans un communiqué signé le 8 mai 2017 par son secrétaire général, Jean-Marc Kabund a Kabund. Les raisons d'un tel report sont bien évidentes. Elles remontent aux récents événements qui secouent, depuis le début de la semaine, la permanence de l'Udps à la 12ème Rue Limete.

Pour rappel, des échauffourées ont opposé, lundi matin, les combattants de l'Udps aux forces de l'ordre. D'après les premiers éléments rapportés par la police, un camion de la police de marque Kamaz a été incendié. La police a fait également état des saccages des tentes abritant ses éléments postés au siège de l'Udps.

Et comme si cela ne suffisait pas, hier jeudi, le secrétaire général de l'Udps et d'autres cadres du parti ont été séquestrés depuis l'après-midi dans leur siège de Limete. Des éléments de la police déployés à la permanence de l'Udps les ont empêchés de sortir. Ainsi, jusqu'au moment où nous bouclions cette édition, aucune entrée ou sortie n'était autorisée au siège de l'Udps. Par conséquent, Jean-Marc Kabund et ses compagnons d'infortune se sont retrouvés coincés, sans raison apparente, à l'intérieur de la permanence de leur parti.

Dans un message posté sur son compte twitter, Martin Fayulu, président de l'Ecidé, parti membre du Rassemblement, n'a pas caché son dépit par rapport à l'acte posé jeudi par les éléments de la police nationale congolaise : « A 14h45', la police nous a empêchés avec l'envoyé spécial et l'ambassadeur d'Allemagne d'accéder au siège de l'UDPS où son SG est séquestré ». Il était allé, en compagnie de ces diplomates occidentaux, s'enquérir de la situation qui se passait au siège du parti phare de l'Opposition et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

En réalité, la police interdit tout accès au siège de l'Udps, maintenant dans l'état de séquestration les combattants de l'Udps se trouvant à l'intérieur en compagnie de leur secrétaire général.

Un ordre venu de nulle part

De qui émane cet ordre de séquestration ? Le Potentiel a voulu en savoir quelque chose ? Mais, toutes les autorités de la police contactées à cet effet sont restées muettes sur le sujet. Joint au téléphone, le général Kanyama, commandant de la PNC/Kinshasa, a raccroché sans jamais dire quoi que ce soit. De son côté, le porte-parole de la PNC, le colonel Mwanamputu est resté injoignable toute la soirée du jeudi.

Au niveau du gouvernement central, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, absent du pays, n'a pas voulu commenter cette information. Joint au téléphone en début de soirée, Lambert Mende a presque botté en touche. « Je suis à l'extérieur du pays. J'étais à Bruxelles. Pour le moment, je suis à Luanda, en route pour le pays. Je ne sais donc pas ce qui se passe au pays », a-t-il dit, loin de sa verve habituelle.

C'est dire qu'en rapport avec ce qui se passe depuis le lundi 8 mai au siège de l'Udps à Limete, on n'en sait pas grand-chose. A ce jour, aucun communiqué officiel devant émaner soit du ministère de l'Intérieur soit de l'Hôtel de ville de Kinshasa n'est venu fixer clairement l'opinion sur les supplices qu'on fait subir à l'Udps. Le plus évident est qu'au regard des incidents de ce début de semaine, l'Udps a postposé l'arrivée à Kinshasa de la dépouille de son feu président Etienne Tshisekedi, mort à Bruxelles le 1er février de cette année.

Toujours est-il que, dans son dernier communiqué du 8 mai, l'Udps a réitéré l'appel « au peuple congolais ainsi que à tous ses sympathisants à ne pas céder à la peur et à l'intimidation de ce pouvoir finissant, et de rester mobilisé pour rendre, dans un avenir proche, un vibrant et digne hommage au père de la démocratie congolaise ».

Il y a lieu de relever que, depuis la mort d'Etienne Tshisekedi, un véritable dialogue des sourds s'est établi entre l'Udps, la famille biologique du défunt et le gouvernement. Les autorités de la ville de Kinshasa refusent l'inhumation au siège de l'Udps du corps d'Etienne Tshisekedi. L'Hôtel de ville s'appuie sur deux lois datant de l'époque coloniale dont l'une, celle de 1914, interdit l'enterrement à moins de 50 mètres d'une habitation. On est donc en face d'un bras de fer qui ne dit pas son nom. Quoi que mort, Etienne Tshisekedi continue à entretenir son mythe.

En dernière minute, nous apprenons que Félix Tshisekedi, président du Rassemblement et cadre de l'UDPS, à peine rentré dans la capitale, est allé directement rejoindre par solidarité ses camarades séquestrés au siège du parti.