Algérie: Coupe CAF - Brahim Boudebouda rêve du titre avec le MC Alger

Le Mouloudia d'Alger s'est envolé hier à destination à Rustenburg en prévision de sa confrontation face à Platinium Stars prévue ce samedi, en match aller de la première journée du groupe B de la phase des poules de la Coupe CAF. Une confrontation qui s'annonce difficile pour des Algérois. Visant un bon résultat à Rustenburg face à Platinium Stars, le MC Alger compte se battre corps et âme lors de cette première journée de la phase des poules de la Coupe CAF.

« Il est certain qu'on va se rendre en Afrique du Sud avec un moral d'acier. Et puis la direction du club nous a mis dans les meilleures conditions avec un vol spécial. Tout cela a son importance au moment d'en découdre. Prendre part à un match de Coupe d'Afrique, ce n'est que du bonheur, a confié latéral gauche Brahim Boudebouda dans des propos relayés par Le Buteur. C'est vrai qu'on ne connaît rien de cette équipe des Platinum Stars. Mais bon, ce qui importe, c'est qu'on soit dans un bon jour. Lorsqu'on produit notre jeu, on est très difficiles à battre. On ne craint personne ni aucune équipe. On doit seulement se concentrer sur notre jeu et sur ce qu'on doit faire pour réaliser une très belle performance. »

Pour ce premier match comptant pour la phase de groupe de la Coupe CAF, le Algérois rallieront l'Afrique du Sud avec un effectif réduit, puisque trois joueurs et pas des moindres ne seront pas du voyage, à savoir Bouguèche, Zerdab et Seguer pour cause de blessure.

« C'est vrai que tous les éléments précités sont des cadres de l'équipe. Mais bon, comme je viens de le dire, nous avons un effectif assez riche et des joueurs d'expérience pour pallier les défections. Je profite de l'occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à Zerdab qui vient de se faire opérer et Bouguèche, » a ajouté Brahim Boudebouda.

Pour le latéral gauche du Mouloudia d'Alger, le meilleur scénario possible de cette rencontre, « serait bien de marquer en début de match, afin de pouvoir maîtriser notre adversaire. Nous avons cette obligation de revenir au moins avec le partage des points de l'Afrique du Sud ».

Brahim Boudebouda qui a déjà joué une coupe continentale avec l'USM Alger rêve désormais de remporter la Coupe CAF avec le MC Alger. « C'est vrai que j'ai joué à l'USMA mais qu'on le veuille ou pas, je suis un enfant du Mouloudia. Nous avons souffert cette saison et on mérite d'offrir au moins un titre à nos supporters à la fin de la saison. Je ne vous cache pas qu'après avoir perdu avec l'USMA la finale de la Ligue des champions, je veux remporter la Coupe de la CAF avec le Mouloudia. Ce serait un rêve qui deviendrait réalité. »