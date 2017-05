Congo-Kinshasa: Jouer à l'apaisement

La situation sociopolitique en République démocratique du Congo ressemble à une bombe à retardement qui peut s'exploser à tout moment. Il suffit d'une étincelle pour une déflagration de grande ampleur. À ce cocktail, s'ajoute également la crise économique qui a atteint des limites intolérables.

La bonne attitude à adopter aurait été que toutes les forces soient conjuguées pour explorer des solutions idoines aux maux qui accablent la population. Mais comme dans une « République des inconscients », les acteurs en présence multiplient des faits et gestes qui ravivent la tension. D'un côté, la Majorité présidentielle affiche une attitude triomphaliste, depuis qu'elle a réussi à faire échec à la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016. Rendue sourde et aveugle par les privilèges du pouvoir, la majorité au pouvoir aligne gaffe sur gaffe. Le dernier acte en date est la séquestration des cadres et militants de l'UDPS.

Bien plus, depuis le lundi 8 mai, la permanence de l'UDPS est militarisée à la suite de l'incendie d'un véhicule et du campement de la police érigé devant le siège du parti de Tshisekedi. L'acte criminel est l'œuvre d'un groupe d'individus non autrement identifiés. Qui en portera la responsabilité ? Seule une enquête indépendante pourrait élucider l'énigme.

A-t-on déjà pensé à la commission d'enquête pour faire toute la lumière sur cet épisode ? Sinon pourquoi y maintenir les forces de sécurité et empêcher les plénipotentiaires de vaquer librement à leurs occupations ?

Dans l'autre camp, les esprits se surchauffent chaque jour qui passe. Et, comme dans une bataille rangée, le Rassemblement a annoncé un conclave de restructuration, où seront redéfinies les stratégies du « combat démocratique ». Reste à savoir si le bien-être du peuple est toujours placé au cœur des priorités de ce combat entre éléphants.

À bien observer la scène politique, on constate que toute la mayonnaise se met en place pour une confrontation finale, dont le peuple n'a pas besoin pour le moment. Au contraire. Tout ce qu'il attend du politicien, c'est l'amélioration de ses conditions de vie. Mais ceci n'est possible que dans un contexte d'apaisement, où tous les citoyens travaillent à la construction d'une société démocratique.