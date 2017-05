Keiko Egusa, Chargée d'affaires de l'Ambassade a procédé à la remise de matériel de Kendo, offert à l'Association sénégalaise de Kendo par la Fédération japonaise de Kendo. C'était en présence Shigeru Omori, ambassadeur du Japon au Sénégal nouvellement arrivé et de Babacar Makhtar Wade, Président de la Fédération Sénégalaise de Judo et disciplines associées, ainsi que des membres de l'Association Sénégalaise de Kendo.

Ces équipements sont composés de 20 lots de Kendo dont 20 Shinai en bambou et en carbone, de 10 kendo-gi (komono), et de 10 Hakama (les casques de protection) et 10 Tenugui (les gants).

Madame Egusa a profité de cette occasion pour préciser que ce matériel devrait permettre aux kendokas de l'association de mieux pratiquer leur art et qu'elle bénéficiera d'autres matériels à l'image des autres arts martiaux comme le Judo.

En 2015 et en 2016, rappelle-t-on, l'ambassade du Japon avait remis à deux reprises, à la fédération de Judo des tatamis et des judogi pour les clubs de Dakar et des régions. Le Japon va accueillir en 2020 les Jeux Olympiques et Paralympiques à Tokyo. Et c'est dans cette logique que le pays du soleil levant est en train d'intensifier sa coopération dans le domaine des sports en vue d'offrir une bonne préparation aux athlètes de tous les pays partenaires.