Guinée: Santé - Contribution à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes et les jeunes...

Le gouvernement guinéen et UNFPA avec l'appui financier du Bureau du Royaume de Belgique en Guinée, ont procédé ce vendredi 10 mai 2017 au lancement du projet intitulé «Contribution à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive pour les femmes, adolescents et jeunes des régions de Kindia, Mamou et Conakry».

Le projet vise à contribuer au renforcement des capacités d'insertion sociale, économique et professionnelle des jeunes issus notamment des milieux défavorisés, à leur protection contre le VIH/SIDA et les grossesses non désirées. L'initiative vient en appui à la réalisation des actions prioritaires du Plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020).

L'objectif principal est de renforcer l'accès des populations à des services sociaux de base de qualité notamment dans les domaines relatifs à la santé maternelle, l'égalité de genre et le développement des jeunes dans les régions de Conakry, Kindia et Mamou. Il est financé à hauteur de 3 400 000 euros par le Royaume de Belgique et bénéficiera de l'appui technique et financier de l'UNFPA pendant une durée de 3 ans.

Il est prévu que d'ici 2019, les interventions du projet contribueront à sauver les vies de 6 213 femmes, à renforcer le potentiel de 4 500 adolescents et de 8 500 jeunes, à rendre autonome 1000 femmes et 600 filles en vue de leur protection contre les VBG et les MGF et à protéger 65000 nouvelles utilisatrices de planification familiale contre les IST, VIH SIDA, les grossesses précoces non désirées et rapprochées ainsi que les avortements clandestins.

La coopération de l'UNFPA avec le gouvernement guinéen a permis aux deux parties de développer plusieurs initiatives notamment dans le cadre du relèvement et de la résilience post-Ebola. En effet, l'UNFPA, en appui au gouvernement guinéen, déroule son programme dans les régions de Nzérékoré, Kankan, Kindia et Labé et dans les préfectures de Dubreka pour la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductive, le développement et l'autonomisation des jeunes et l'égalité de genre.