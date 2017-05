Congo-Kinshasa: De nouvelles preuves accablent Joseph Kabila

Kabund. Les autorités ont de bonnes raisons de craindre que l'enterrement à Kinshasa du Leader historique de l'opposition ne provoque de nouvelles manifestations, à l'image de celles qui ont agité le pays le 19 septembre et le 19 décembre dernier. "Ce sont eux qui ont violé l'accord, eux qui ont frustré le peuple, et le peuple, on ne peut pas le contrôler facilement", reconnaît Jean-Marc Kabund qui dément cependant toute volonté d'instrumentalisation de l'enterrement du chef de l'UDPS. « Nous avons un profond respect pour Etienne Tshisekedi, nous n'allons provoquer aucune situation qui pourrait aller à l'encontre de notre seule volonté qui est d'honorer sa mémoire », précise le représentant politique, qui accuse le pouvoir en place de « saboter la mémoire » comme il a « saboté » les accords de la Saint-Sylvestre.

« La vérité est simple : ils ne veulent pas voir le corps d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa », poursuit le secrétaire général du parti, aujourd'hui dirigé par Felix Tshisekedi le fils du défunt et successeur. « Ces gens sont animés par la haine et la peur », martèle Jean-Marc

Ce devait être une journée historique pour les militants de l'UDPS et pour la famille d'Etienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition congolaise (RDC) décédé le 1erfévrier 2017 à Bruxelles. "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la famille du défunt pour le rapatriement du corps", nous explique Jean-Marc Kabund. Joint au téléphone ce jeudi 11 mai, le secrétaire général de l'UDPS ne cache pas son "désarroi". Il accuse le pouvoir d'avoir monté de toute pièce une fausse agression contre les policiers qui montent la garde devant le siège du parti d'opposition dans la nuit du 8 au 9 mai pour justifier la fermeture des locaux et faire interdire le rapatriement de la dépouille de l'ancien leader.

