Togo: L'injonction du ministre IHOU aux acteurs du système hôtelier

Une rencontre a été ouverte ce vendredi entre le ministère du Tourisme et les différents acteurs intervenant dans la chaine hôtelière au Togo. C'est une rencontre qui prépare ainsi les trois grands rendez-vous internationaux qui attendent le Togo. Mais déjà, le ministre Gabriel IHOU demande à ces acteurs de se conformer aux nouvelles dispositions de la TVA.

« Des bruits de plus en plus insistants font état de fait que beaucoup de nos opérateurs n'appliquent pas les nouvelles dispositions relatives à la baisse de la TVA dans leurs tarifs. Si tel est le cas, je vous invite fortement à vous y conformer immédiatement », a déclaré ce matin.

Au menu de la rencontre, une présentation de l'état des lieux sur le secteur du tourisme, un aperçu sur l'essentiel des textes juridiques relatifs à la qualité, la normalisation et le développement du tourisme. Ainsi, de commun accord, les participants font élaborer une feuille de route dans laquelle seront consignées des dispositions à prendre à court et à moyen termes pour la mise en œuvre des normes en matière de classification des hôtels et restaurants.

« Nous sommes convaincus qu'au terme de forum, une feuille de route claire et précise sortira, où professionnels du tourisme et gouvernement marcheront ensemble ;, main dans la main, pour relancer le tourisme au Togo, au moyen de la qualité », a déclaré François Fidégnon KPAKPO, Président du Comité de mise en œuvre de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE).

Pour le ministre en charge de l'Industrie et du Tourisme, il est important que les propriétaires des hôtels et restaurants comprennent bien les contours de ce sujet. Ceci leur permettra d'adopter « une approche qualité » dans leurs différentes activités « afin de garantir àç notre pays un tourisme durable » tel que voulu par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). Justement, selon cette organisation, l'année 2017 est une année internationale du tourisme durable pour le développement.

Les trois grands internationaux qu'attend le Togo sont la conférence annuelle de l'AGOA, au Sommet Afrique-Israël et à la conférence ministérielle de la Francophonie.