Outre cet aspect, le coordonnateur national du Mdis a aussi tenu à porter encore une fois à l'attention des responsables de BBY du département de Foundiougne, représentés à l'occasion par le président du Conseil départemental Moustapha Mbaye, le maire de Foundiougne Babacar Diamé et celui de Mbam Simon Diouf, les objectifs fixés par le Mdis dont l'essentiel tourne autour de la sensibilisation, du développement, de l'assistance aux couches défavorisées pour porter haut le candidat choisi par BBY et lui offrir une majorité parlementaire confortable au soir du 30 Juillet prochain.

En prélude des élections locales de juillet prochain et la volonté de son mouvement de jouer un rôle primordial dans tous les combats que la coalition présidentielle compte mener dans le département de Foundiougne, le coordonnateur national du Mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal (Mdis) « Ligguey Senegal » a sommé les responsables de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar « (Bby) du département de Foundiougne à impliquer davantage le Mdis partout dans les décisions à prendre et les multiples assauts préconisés en direction de l'opposition.

