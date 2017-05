Sénégal: Sikatroum/ Renforcement du système éducatif - «Mbossé France» offre du matériel informatique

Par le biais de Pape Makaïré Ndiaye, son président, «Mbossé France», une association de Sénégalais vivant en France, qui mobilise des ressortissants du village de Sikatroum (15 Kms au Sud de Kaolack) et de la région de Kaolack, en partenariat avec certaines entreprises françaises a offert la semaine dernière, un lot de 50 ordinateurs (30 ordinateurs fixes et 20 portables) à 15 écoles de leur village.

La cérémonie de remise de cet important matériel a été présidé par le directeur du secteur public local, Cheikh Ndiaye qui en était le parrain et a vu la présence des élus, de personnalités administratives et de chefs coutumiers du village.

Outre les actions déjà menées dans un récent passé dans le domaine de l'éducation, la santé et la culture, ce don en matériel informatique est selon le président de l'association, «un moyen sûr de garder les relations entre les ressortissants de Kaolack vivant en France et leur région», et de «s'intéresser de manière permanente sur ce qui se passe dans notre région d'origine».

Il est aussi une passerelle permettant aux jeunes du village de Sikatroum de se familiariser dés le bas âge avec le Numérique, mais surtout de bénéficier de cette nouvelle technologie comme leurs frères et sœurs des villes. Pour le directeur du secteur public «cet appui témoigne de l'importance que les fils du village de Sikatroum accordent à leur terroir, surtout à leurs cadets qui fréquentent encore les établissements de l'éducation».

Et d'ajouter : «Nous voulons pour autant que ces jeunes deviennent plus tard ce que l'on attend d'eux. Et pour y arriver, nous projetons tous de développer d'autres programmes dont l'objectif est de susciter la performance de nos étudiants».

«D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous envisageons de mettre en place une bibliothèque qui en est un maillon fondamental pour la culture», a-t-il fait parvenir.