Afrique: CAF Ligue des Champions - « Débuter de la meilleure des manières »

L'USM Alger est conscient que dans la phase des poules de la CAF Ligue des Champions, c'est une tout autre compétition qui commence. Le faux-pas est interdit, surtout si l'on sait que les Algérois vont devoir affronter, en plus du Al Ahly Tripoli, la redoutable formation du Zamalek du Caire avec ses cinq CAF Ligues des champions, une coupe des vainqueurs de coupe et 3 Coupes de la CAF en plus du représentant de l'Afrique du Sud, le Caps United.

Faouzi Bourenane et les coéquipiers savent mieux que quiconque l'importance de débuter cette phase des groupes de la CAF Ligue des Champions par un succès, surtout quand on joue à domicile. « C'est une rencontre comme toutes les autres, une rencontre que nous sommes dans l'obligation de bien la négocier, la gagner tout simplement. Nous voulons débuter cette phase de poules de la meilleure des manières, ce qui ne se produira que si nous la remportons. Nous savons que notre mission sera difficile, mais nous sommes décidés à faire le nécessaire pour atteindre notre but », a confié le milieu de terrain de l'USM Alger dans des propos relayés par Le Buteur.

Paul Put présentera cet après-midi un onze motivé à l'idée d'aller chercher les trois points de la victoire. Les gars de Soustara doivent tout de même faire attention à leur adversaire, bien que ce dernier n'a pas joué un seul match officiel depuis pratiquement deux mois. Pour l'heure, le champion de Libye 2016 meuble le manque de compétition par des matches amicaux.

« Ce qui est certain c'est qu'ils (les Libyens) n'ont pas fait tout ce voyage de chez eux jusqu'à Alger pour juste limiter les dégâts. Il faut s'attendre à ce que la partie soit serrée, mais nous avons des atouts à faire valoir. Nous jouerons à domicile et devant nos supporters, ce sera un bon avantage pour nous mais il faudra bien en profiter, a ajouté Faouzi Bourenane. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas joué le moindre match depuis le 18 mars passé qu'ils seront faciles à battre. Je pense qu'il faut que nous soyons vigilants si nous voulons éviter une mauvaise surprise. Nous voulons procurer de la joie à nos supporters et nous ferons ce qu'il faut pour ne pas les décevoir une nouvelle fois. Cette rencontre est une bonne occasion pour nous afin de se racheter, saisissons-la. »

L'USM Alger affronte aujourd'hui le club libyen d'Al Ahly de Tripoli pour le compte de la première journée du groupe B de la CAF Ligue des champions.