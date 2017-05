Togo: Les policiers et gendarmes « whatsappeurs » désormais punis !

L'essentiel à retenir de la note de service N° 1051 en date du mercredi 10 mai dernier, du Colonel Damehame YARK, ministre en charge de la Sécurité et de la Protection Civile, est qu'il déplore le fait que les réseaux sociaux aient fini par occuper même les forces de l'ordre et les forces de sécurité, et même jusqu'à leurs postes de travail, soit en circulation ou dans/ou devant un immeuble. Il les invite alors à une retenue, sinon ils s'exposent à des sanctions.

« Il n'est pas rare de constater des personnels de sécurité préposés à la garde statique d'un immeuble ou à la surveillance de la circulation, les yeux constamment rivés sur leurs téléphones portables sans se sourciller de leur travail et ce parfois en pleine voie publique, sous le regard médusé des usagers de la route », peut-on lire dans la note.

Pour le Colonel YARK, « ces attitudes sont de nature à fragiliser le dispositif de sécurité établi en même temps qu'elles exposent leurs auteurs à toutes sortes d'entreprises criminelles y compris terroristes ».

Au vu de la gravité du problème, le ministre appelle à une action rigoureuse. « Je demande instamment aux directeurs généraux de la Police et de la Gendarmerie Nationales et à tous les chefs des services de sécurité de mener des actions pour réprimer ces comportements déviant et préjudiciables à la sécurité publique », conclue la note de service signé du Colonel YARK.