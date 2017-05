Sénégal: Immersion dans les centres dédiés à la prise en charge du couple diabète-hypertension artérielle

Dakar — Le couple diabète-hypertension artérielle est désormais pris en charge par des centres dédiés implantés à Dakar et dans les régions du pays.

"Le diabète est associé à l'hypertension artérielle par la prise en charge dans une même enceinte qui est aujourd'hui cette clinique", a expliqué à l'APS Docteur Gora Cissé parlant de la clinique du diabète et de l'hypertension artérielle du centre de santé Phillipe Maguilène Senghor de Yoff.

"Elle permet la prise en charge intégrée des patients souffrant du diabète et de l'hypertension", a ajouté Docteur Gora Cissé, cardiologue, lors d'une visite organisée par les Laboratoires Sanofi.

Située à gauche de l'entrée principale du Centre, la devanture de la clinique connait une affluence de patients de tout âge assis sur des bancs en ciment.

Pour Ngoné Samb, patiente diabétique de type 2 depuis 1995, cette clinique installée dans son quartier "est doublement bénéfique". "J'allais tous les mois jusqu'à Abass Ndao à Marc Sankalé. J'étais fatiguée avec en plus de la consultation, le prix du taxi à chaque rendez-vous", explique-t-elle.

Seynabou Mbengue, elle aussi diabétique type 2, abonde dans le même sens. "Au début, j'allais à Abass Ndao mais maintenant je marche pour venir au centre de santé Phillipe Maguilène Senghor. Les médecins sont accueillants et nous donnent de bons conseils. J'ai également commencé à faire du sport", confie-t-elle.

Le médecin chargé de la prise en charge du diabète explique que le Centre reçoit des diabétiques de type 1 et de type 2. "Chaque jour, nous recevons des patients qui sont nouvellement diagnostiqués et tous les jours, je vois au minimum 20 patients en plus des urgences", indique t-il.

"Le rythme de fréquentation est soutenu. Cette clinique du diabète a été ouverte avec l'appui des Laboratoires Sanofi et au bout de cinq ans, on voit l'impact déjà en terme d'accessibilité géographique et d'intégration des soins de diabète et d' hypertension artérielle", déclare le Docteur Lamine Sarr.

Pour son collègue Dr Cissé, cardiologue à la clinique de Yoff, la structure "a permis la prise en charge optimale et décentralisée des diabétiques qui se perdaient dans leurs rendez-vous".

"Au Sénégal, nous avions uniquement un seul centre de prise en charge du diabète mais nous n'avions pas de centre dédié à l'hypertension artérielle. Ce centre a diminué le travail du centre Marc Sankalé tout en gardant le même modèle de travail en gardant tout ce qui se fait dans un service de diabétologie et dans un service de cardiologie", explique-t-il.

"Le centre est aujourd'hui très bien fréquenté non seulement par la cible c'est-à-dire la localité de Yoff mais aussi par toute la région de Dakar et les autres régions du pays. Ce centre est la première clinique du diabète et de l'hypertension de Dakar et aujourd'hui on en a aux Parcelles-Assainies, à Touba et dans d'autres régions", ajoute-t-il.

Dr Cissé relève que pour les consultations d'hypertension, les médecins peuvent recevoir jusqu'à 25 patients et pour les consultations de diabète de 30 à 50 par jour. Un néphrologue vient chaque samedi.

Pour les dossiers d'hypertension artérielle, "on peut en avoir jusqu'à 5000 patients par an et pour le diabète c'est de l'ordre de 3000 malades par an", confie t-il, soulignant : "le centre a un électrocardiogramme, il est donc capable de prendre en charge précocement les complications cardiovasculaires avant de faire une évacuation".

Le coût de la consultation et de l'électrocardiogramme peut revenir à moins de 10 000 francs CFA, selon le cardiologue de la clinique, ajoutant que "si le malade ne peut pas payer, il est pris en charge par le service social".

Au centre de santé des Parcelles-Assainies, la clinique du diabète installée au premier étage du bâtiment a été inaugurée en 2014.

Pour le médecin-chef du centre de santé Mame Abdou Aziz Sy des Parcelles Assainies, la clinique du diabète et de l'hypertension artérielle, inaugurée en novembre 2014, est le résultat d'un partenariat public privé.

"La clinique, selon lui, comporte une salle de consultation, une salle de podologie et une salle de conseil régime".

Selon Docteur Ndéye Khary Ndoye, "quand le patient est dépisté diabétique, il bénéficie d'abord d'un conseil de régime".

"A la première consultation, il est vu par le cardiologue et le suivi se fait tous les trois mois. Chaque jour, nous planifions 15 malades du lundi au vendredi en plus des urgences qui sont référées par d'autres structures. Il y a des structures satellites, des postes de santé qui réfèrent des patients diabétiques. Le diabète et l'hypertension artérielle forment un couple", explique-t-elle.

Au centre de santé des Parcelles Assainies toujours, la salle du pied diabétique est un endroit où des conseils sont prodigués aux patients.

"Le malade diabétique passe à la salle podologie pour qu'on lui donne des conseils sur la pommade à mettre, les chaussures à porter, le régime à observer. Grâce à ces soins, cela fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'amputations au niveau du centre de santé", confie Lalla Coulibaly, infirmière, chargée de la prise en charge du pied diabétique.