Dans les témoignages historiques, sa connaissance avec « Buur Sine » ne l'ont pas affaibli, mais elle lui a surtout porté bonheur avec les nombreuses terres que ce dernier lui a offertes aux alentours du village de Diack pour ses périmètres d'habitation et ses champs. Ce domaine fut par la suite baptisé « Darou Salam ». Quelques années plus tard, il aménagea à Fatick deux (2) autres grands espaces pour ses activités religieuses. Le premier fut réservé au cimetière et le second à la réalisation d'une mosquée à l'actuelle place des prières de l'Aïd.

Outre les festivités qui marqueront cette grande rencontre religieuse et la volonté du guide de sensibiliser sur les méfaits de l'Islam radical, cette nuit du Prophète Mohamed (Psl) est aussi organisée en souvenir du père fondateur de la famille, El Hadji Mountaga Ahmadou Diallo (1910-1966) dont les œuvres de son enseignement islamique et l'expansion de la religion qu'il a convoitée des années durant, continuent encore de servir la grande communauté qu'il a su bâtir de son vivant. Homme de Dieu, apparenté au défunt Thierno Oumar Foutiyou Tall de part sa lignée maternelle, El Hadji Mountaga Ahmadou Diallo est aussi un infatigable compagnon de Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf. Un roi qu'il a connu quelques années après son installation au Sine dans le cadre d'une « Djihad » que son père El Hadji Ahmadou Oumou Kala Diallo avait déclenchée en direction des mécréants du Sine.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.