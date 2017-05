Cameroun: Festival du film européen - Le cinéma indépendant en projection

L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie et la Suède sont aussi au rendez-vous, avec souvent, des films qui ont connu le succès, à l'exemple de « Intouchables » de Olivier Nakache et Eric Toledano (France), avec Omar Sy. Cette autre vision du cinéma européen est à vivre jusqu'à ce soir.

Les cinéphiles sont invités à se laisser tenter par cette manière insolite, drôle, sombre et même déprimante d'aborder des thèmes aussi variés que la famille, l'immigration, la perte d'un être cher, la maladie, ou tout simplement la vie. Ce tour cinématographique du vieux continent s'effectue alors à travers des films comme « Primos » de l'Espagnol Daniel Sanchez Arévalo, peignant avec audace et libertinage les aventures de trois cousins quittant Madrid sur un coup de tête pour retourner à leur village.

