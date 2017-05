Les 41 bénéficiaires du projet de recherche adaptive et de diffusion à grande échelle d'un battage manuel du mil, ont bénéficié, mercredi 10 mai, d'une formation sur l'utilisation du battage de mil. Ce projet de battage manuel à mil vise à alléger les travaux des femmes, mais aussi renforcer leur pouvoir économique.

Contribuer à la sécurité alimentaire des ménages dans le basin arachidier, en améliorant les opérations post récolte par l'optimisation et de la diffusion dune technologie appropriée aux exploitations familiales vulnérables, c'est le but du projet de recherche adaptive et de diffusion à grande échelle d'un battage manuel du mil. Ce projet initié par l'Agence régionale de conseil agricole et rural dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec compatible technologie international, vise à alléger les travaux des femmes.

Ce projet a touché 2676 ménages et 2842 bénéficiaires dont 92 pour cent de femmes. Mamadou Diop, le chef de zone Ancar de l'Agence nationale de conseil rural et agricole du Bassin arachidier, explique que c'est un projet qui contribue à la sécurité alimentaire et qui permet d'alléger les travaux des femmes avec la réduction du temps de travail. Ce qui permet d'avoir du mil de qualité mais aussi de réduire les pertes post récoltes. C'est un projet d'un coût de 15 Millions financé dans le cadre du projet de productivité agricole en Afrique de l'ouest PPAAO waap.

C'est un projet de recherche qui a débuté par une phase test, une première génération de 50 machines à été mise en place dans les 3 zones du bassin arachidier Nord, Sud et Zone des Niayes qui regroupe les régions de Diourbel, Kaolack, Kaffrine et Thiès. «Aujourd'hui nous sommes dans la 3ème phase où le projet a mis en place 150 machines qui ont été distribuées dans les 3 zones d'intervention du projet au niveau de la zone Bassin arachidier nord BAN nous en avons 41 machines», dit-il. S'exprimant sur le sens de la formation, il déclare : «nous nous sommes réunis a Missirah pour renforcer la capacité des bénéficiaires, les leaders et les artisans pour une meilleure appropriation de la technologie et connaître le fonctionnement de la machine et toutes les pièces qui la compose. C'est la raison pour la quelle nous avons réuni les 41 villages bénéficiaires de ce projet».

Et il poursuit : «ces machines participent au développement économique des femmes. Le maire de la commune de Missirah ainsi que les bénéficiaires ont tous salué la mis e en ouvre de ce projet». Selon Serigne Moustapha Mbacke, cela permet une utilisation judicieuse des récoltes de mil. La zone du bassin arachidier a reçu 13 machines dans la première génération et la deuxième génération et 41 machines dans les 3 générations, soit un montant global de 16 millions 200 000 F Cfa.