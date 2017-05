Cameroun: La pratique du bilinguisme s'améliore dans les administrations

L'usage des deux langues officielles se systématise en dépit du niveau d'apprentissage des usagers et des cadres qu'il faut parfaire.

Challenge hebdomadaire au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (MINFOPRA). Tous les jeudis, journée du bilinguisme. Un arrêté pris par le ministre Michel Ange Angouing, il y a quelques semaines, a consacré le principe « C'est systématique ! On veille à ce que ce soit respecté par tous ! », rassure un cadre à la direction des Affaires générales.

Sur sa table, notre informateur d'expression française doit traiter un dossier introduit par un usager en langue anglaise. « J'ai l'obligation de le faire et de répondre dans la langue de transmission, c'est-à-dire l'anglais. C'est ce qui démontre que le bilinguisme n'est pas une option, mais une obligation », souligne notre interlocuteur. Dans son entourage, on peut entendre quelques expressions (en français ou en anglais) dont l'articulation et la prononciation trahissent la maîtrise de la langue, mais exprime la volonté de s'améliorer. « Plus on parle, plus on s'améliore. C'est frustrant pour un usager de vous saluer dans sa langue de travail et de ne pas obtenir une réponse. Ça bloque le contact et l'usager a le sentiment qu'il ne peut pas avoir accès au service. Il se dit donc victime d'injustice et de marginalisation », explique un agent du MINFOPRA.

Au ministère de la Santé publique, autre institution très sollicitée du fait des concours au bénéfice de plusieurs citoyens, des programmes en vue de l'amélioration des conditions de santé, entre autres, le bilinguisme ne se négocie pas. « Vous imaginez les résultats d'un concours national en vue du recrutement des infirmiers par exemple, uniquement dans l'une des deux langues officielles ? Ce serait un scandale. Donc, il faut absolument utiliser le français et l'anglais dans nos prestations et offres de services », explique Roger Mamoun, chef de cellule de communication.

La pratique du bilinguisme s'est approfondie notamment à travers des publications comme le magazine du ministère. « Il est essentiellement bilingue. On peut même dire que c'est 50%-50% entre le français et l'anglais », renchérit Roger Mamoun, brandissant le tout dernier numéro du support en route pour l'imprimerie. Sous cape, de nombreux responsables au sein des institutions parcourues par CT, reconnaissent que leur volonté d'être bilingue s'est accrue, notamment après les revendications liées à la crise dite « anglophone ».

« La langue est un outil de communication, de contact entre les citoyens. Si vous ne vous comprenez pas, il ne sert à rien d'être ensemble. Et lorsqu'autour de vous, tout le monde se comprend, mais ne vous comprend pas, c'est triste », déplore Shey Peter, cadre dans une société publique de la place. Heureusement, avoue-t-il, que les collègues commencent à comprendre cela. Mais il y a encore du chemin à faire.