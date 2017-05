Cameroun: Un grand bol d'air

Le retour du sponsor tombe bien, au moment où le championnat était à la peine faute de financement.

Près de quatre ans après son retrait du sponsoring du championnat national, l'entreprise de téléphonie mobile MTN vient donc d'opérer un come-back avec la signature d'une convention de partenariat avec la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC). L'accord paraphé hier intervient dans un contexte où la Ligue et les clubs affiliés sont confrontés à d'énormes difficultés dans le financement de leurs activités. Cette situation n'est ni nouvelle, ni propre au Cameroun.

Partout dans le monde, le sport et le football en particulier sont devenus des secteurs à fortes valeurs spéculatives, nécessitant par conséquent des investissements à la hauteur des dividendes attendues. Le lancement en 2010 de la LFPC avait pour objectif, entre autres, de rendre plus professionnelle la gestion des clubs et l'organisation des championnats de première et de deuxième division. Or le professionnalisme suppose l'adoption des normes de gestion respectant les critères de transparence et de bonne gouvernance. La plupart de nos clubs en sont malheureusement encore à une gestion d'épicerie.

En l'absence d'un immeuble-siège, d'un effectif stable, d'un budget consistant, des structures pour un encadrement adéquat, la vie de nos clubs repose en bonne partie sur les épaules d'une poignée de personnes. Devenu, par la force des choses, l'homme à tout faire, le président finance souvent de sa poche la moindre dépense. On en est arrivé parfois à des situations folkloriques où le principal dirigeant s'improvise à la fois entraîneur, prospecteur, agent de joueur, etc.

Il est évident que l'absence des sources de financement pérennes amplifie la fragilité matérielle des clubs dès lors confinés à l'indigence, voire à une forme de mendicité pour survivre. Même de visu, on peut constater que sur les 18 équipes affiliées au championnat d'élite 1, moins du tiers fonctionne sur la base des techniques de management modernes.

Selon certaines sources, le manque de transparence dans la gestion des fonds publics mis la disposition des clubs n'incite pas les éventuels sponsors à se bousculer. Les problèmes financiers des clubs s'expliquent aussi par le manque d'engouement du public. Certes, le football n'est pas à l'abri des conséquences de la crise ambiante, mais il souffre plus encore de l'assèchement progressif des sources de revenus issues de la base.

Contrairement aux années 70 par exemple, on observe en un rétrécissement inquiétant de l'assise sociale des clubs Les difficultés qu'éprouvent les dirigeants de clubs à faire face à leurs responsabilités se traduisent au quotidien par des retards de paiement, l'accumulation d'arriérés de salaires, les défaillances au niveau de la logistique et de l'organisation globale. Avec pour principales victimes les joueurs et entraineurs. . Au départ, pour permettre à la Ligue de fonctionner, l'Etat s'était engagé à lui apporter un appui ponctuel en versant, dès la saison 2011-2012, une subvention de l'ordre d'un demi-milliard.

Dès 2003, MTN avait aussi manifesté son intérêt pour le football camerounais en signant un contrat de sponsoring avec la FECAFOOT, puis avec la LFPC. Contre toute attente, l'entreprise de téléphonie s'était retirée en novembre 2013, évoquant les difficultés rencontrées par la LFPC pour professionnaliser le football camerounais. Depuis lors, la Ligue est en proie aux tensions récurrentes de trésorerie. La crise des liquidités explique en partie certains dysfonctionnements constatés lors de la reprise du championnat national.

En espérant qu'on ne retombera pas dans les travers du passé, la reprise du sponsoring par MTN sur une période de 3 ans apparait ainsi comme une bouffée d'oxygène pour la Ligue qui pourra se consacrer avec plus de sérénité à l'organisation du championnat et à la préparation d'échéances futures.