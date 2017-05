Sénégal: Situation de la presse - La CAP déplore le mépris de l'Etat

La CAP va dévoiler, lors d'une conférence de presse qui sera organisée dans les jours à venir, son deuxième Plan d'actions. Aussi, appelle-t-elle tous les acteurs des médias à la mobilisation et tient-elle à ce que ledit Plan soit très inclusif et participatif.

«La CAP réaffirme son engagement à aller jusqu'au bout de ce combat de principe et légitime pour toute une corporation. À cet effet, elle remet au goût du jour les 7 points de son Mémorandum. Face au mépris des autorités du ministère de la communication, la CAP interpelle directement le chef de l'Etat et le Premier ministre. Elle reste convaincue qu'il faut une volonté politique pour une solution durable face à cette crise aiguë de la presse Sénégalaise», indique le communiqué.

«Pire, en guise de représailles, l'Etat a bloqué l'aide à la presse. Ni plus, ni moins ! Or, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, selon les autorités du Ministère de la Culture et de la Communication, tout est déjà bouclé depuis mi-avril», peut-on lire dans un communiqué.

Après sa marche réussie du 3 Mai, la Coordination des Associations de Presse (CAP) croyait que le bout du tunnel était proche, mais que non. En effet, depuis la marche à l'issue de laquelle le Mémorandum a été remis aux autorités, il n'y a eu aucune réaction. C'est un mépris total, malgré les promesses et les relances pour obtenir une date de démarrage des négociations.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.