Cameroun: Croissance à deux chiffres - Les voies de la réussite

L'ouvrage de 231 pages paru aux éditions Afrédit tente dans son ensemble, d'expliquer les raisons pour lesquelles le Cameroun n'a jusqu'ici pas atteint une croissance à deux chiffres. Dans une démarche constructive, l'équipe apporte également un éclairage sur les forces et faiblesses du DSCE, en faisant une relecture des propositions déjà faites, de même qu'en offrant aussi des pistes de solutions afin de le renforcer, le réorienter et le rationaliser.

L'équipe de chercheurs de l'université de Yaoundé II-Soa sous la direction du Pr. Henri Ngoa Tabi, chef de département d'économie internationale et du développement, par ailleurs enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université susmentionnée, a fait son choix sur quelques secteurs d'activités-clés pouvant booster l'économie nationale. Notamment la modernisation des secteurs agricoles et industriels.

