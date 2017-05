Sénégal: Moussa Sène Absa au sujet de l'ouverture de Canalolympia Téranga - «j'aurais préféré que... »

En fin de matinée hier, jeudi 11 mai, le président de la République lui-même inaugurait, juste à côté du Grand Théâtre National, une toute nouvelle salle de cinéma : CanalOlympia Téranga. Pour le secrétaire permanent du Fopica, Abdoul Aziz Cissé, «les initiatives destinées à reconstituer le circuit des salles de cinéma» sont une «bonne chose», puisqu'elles vont permettre de diffuser des films sénégalais, accessibles à un public sénégalais. Même si, nuance-t-il, ce n'est pas cette salle-là, à elle seule, qui va régler le problème.

Pour Moussa Sène Absa, qui se fait d'abord confirmer que derrière CanalOlympia, il y a bien Vincent Bolloré, PDG de Bolloré, «c'est à saluer, c'est une excellente chose»... Même si, dit le réalisateur, qui se présente comme «nationaliste», «j'aurais préféré que ce soit fait par des hommes d'affaire sénégalais. Cela ne nous grandit pas de laisser notre culture aux mains des étrangers.

C'est à nous, insiste le réalisateur, que l'on sent passionné à l'autre bout du fil, de montrer que c'est rentable et d'amener des producteurs privés nationaux à investir dans ce secteur-là. Une ville comme Dakar mériterait d'avoir des salles de cinéma. La honte de ma carrière, c'est toutes les fois où l'on m'a posé cette question : «Où est-ce qu'on peut voir vos films ? » Et j'ai toujours répondu franchement qu'il n'y avait pas de salles de cinéma à Dakar.

Le secrétaire permanent du Fopica rassure, et rappelle à ce sujet que le Fopica s'est engagé à «rénover et à numériser» un certain nombre de salles de cinéma : Bada Ciné, Médina, Christa, en plus de plus la reconstruction du cinéma Vox de Ziguinchor, qui devrait s'appeler Sitoé.