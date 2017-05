Sénégal: Coaching de ses cadres - Le ministère des finances arme ses agents

La première phase du projet intitulé : «Coaching des cadres dirigeants du Ministère de l'Economie des Finances et du Plan», a pris fin. Ce projet a été initié pour aider les hauts cadres à mieux prendre en charge les différentes réformes et la réorganisation du Département.

Selon le ministre du Budget, Birima Mangara, il est apparu nécessaire d'accompagner nos managers pour mieux les préparer à conduire les changements et réaliser l'ambition de notre Ministère, en sa qualité de Département stratégique, de porter la vision du Chef de l'Etat.

En effet, le projet a été exécuté sur une période de six mois par le cabinet Média Consulting Group, qui a mobilisé une équipe de cinq coachs professionnels très expérimentés pour conduire les cinq sessions de coaching collectif et individuel. Quarante-six cadres du «top management» du Ministère ont suivi ce programme qui constitue une première expérience au sein de l'Administration sénégalaise.

L'objectif de cette mission d'accompagnement est de fournir le maximum d'éléments dans la conduite du changement pour réaliser l'ambition déclarée du Ministère, et de créer une dynamique durable permettant de renforcer les compétences et l'énergie des principaux collaborateurs. Les objectifs poursuivis étaient également de mieux intégrer les réformes dans le management du département et de mettre en valeur les performances individuelles et collectives. Les premiers résultats enregistrés sont très encourageants et militent en faveur d'une pérennisation du dispositif de coaching.

«L'appréciation des cadres coachés est positive en terme valeur ajoutée dans le leadership, l'organisation du travail, la gestion du temps et des priorités, le pilotage des réunions, la délégation des activités, le management des équipes, la conduite du changement et la communication», indique Birima Mangara. A ses yeux, aux termes des cinq séances de coaching collectif et individuel, cet atelier de synthèse et de dynamisation permet d'évaluer les activités et de dégager la stratégie de pérennisation d'un dispositif de coaching interne.