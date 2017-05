Cameroun: Fête nationale - Les festivités lancées dans la région du Centre

Le gouverneur de la région, Naseri Paul Bea, a présidé la cérémonie marquant le début des célébrations mercredi à Nkoteng.

C'est au cours d'une cérémonie culturellement riche que le gouverneur de la région du Centre a lancé mercredi dernier les activités relatives à la fête nationale. Naseri Paul Bea effectuait ainsi sa première sortie hors de la ville de Yaoundé depuis son installation. Accompagné de son état-major, du préfet de la Haute-Sanaga, des sous-préfets des arrondissements dudit département, le gouverneur a communié avec les populations de Nkoteng. Avec, en toile de fond, le thème de cette 45e édition de la fête nationale : « Armée et nation, en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité ». Et à Nkoteng avant-hier, la diversité linguistique et culturelle a été célébrée.

Après des messages d'accueil en anglais et en français, le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, a apprécié la chorégraphie présentée pour l'occasion. Surtout que ce chef-d'œuvre a transmis deux messages principaux : paix et unité. Dans une ville où différentes tribus sont présentes et où « les populations vivent en toute harmonie », à en croire le maire de la commune de Nkoteng, Etienne Ngourang. Non sans remercier le gouverneur de la région pour le choix porté sur sa ville, à l'occasion du lancement des activités relatives à la fête qui sera célébrée le 20 mai prochain.

Pour Naseri Paul Bea, la 45e édition de la fête nationale intervient cette année dans un contexte particulier. La mise sur pied de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le sacre des Lions indomptables à la CAN 2017, l'organisation de la CAN féminine 2016, mais aussi la guerre contre Boko Haram. Du département de la Haute-Sanaga où ont été lancées les festivités, Naseri Paul Bea a invité ses administrés à cultiver la paix, la solidarité et le civisme.