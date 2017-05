Sénégal: 2ème édition de AITEX - Le Cameroun et le Nigéria à l'Honneur

La 2ème édition de AITEX, Africa IT Expo, salon dédié aux technologies de l'information, se tiendra du 27 au 29 septembre 2017 à l'Office des Foires et Expositions de Casablanca.

Selon un communiqué, cette 2ème édition qui repose sur Un riche programme est élaboré pour accueillir 10 000 visiteurs, 40 experts intervenants, en provenance d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient, met à l'honneur le Cameroun et le Nigeria. Une belle occasion pour les opérateurs de renforcer la partition de l'innovation dans la coopération sud-sud et de l'intégration régionale.

Confortée par le succès de la première édition et conformément à ses objectifs, l'Apebi, Fédération Marocaine des Technologies de l'Information, des Télécommunications et de l'Offshoring contribue fortement au développement de son secteur par l'organisation d'un évènement de haute facture à l'échelle continentale, Africa It Expo. Ce salon international se tiendra sous le thème de : «L'innovation numérique au service des organisations», et ce, afin d'interpeller tous les acteurs sur les enjeux de la révolution numérique.

L'Apebi programme à l'échelle continentale cette rencontre autour d'une vitrine du savoir-faire et des expertises multi sectorielles de ce secteur, à savoir : l'édition, le e-commerce, l'offshoring, le big data, les infrastructures, les solutions, la mobilité, le Cloud, Sécurité des données, le e.paiment...

Le secteur NTIC à l'instar d'autres secteurs est fortement orienté vers un développement à l'international et notamment vers les pays du sud du continent.« Nous invitons tous les professionnels du secteur des NTIC à rejoindre AITEX, afin qu'ensemble, celui-ci soit un espace régional de référence en la matière », en appelle Saloua Karkri Belkeziz, Président de l'APEBI.