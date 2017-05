Cameroun: 5000 logements en vue à Douala V

Annonce faite lors de la dernière session ordinaire du conseil municipal.

Le slogan « Ville en devenir » de la commune de Douala V devrait davantage s'ancrer dans les esprits des habitants de cette commune, avec les divers projets qui y sont en cours de finalisation. Au nombre de ceux-ci, la construction prochaine d'une cité municipale comportant 5000 logements, un complexe mortuaire, comprenant église, mosquée, funérarium et cimetière.

Lors de la session ordinaire du conseil municipal qui s'est tenue le jeudi 4 mai dernier, le Conseil a donné l'autorisation au maire Gustave Ebanda de signer avec le Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention intercommunal (Feicom) la convention permettant de franchir le premier palier. En outre, d'autres négociations sont en cours avec une banque italienne et des Camerounais de la diaspora, pour accompagner ces importants projets. Il ressort du conseil, consacré à l'examen et à l'adoption des comptes 2016, que le budget 2016 en recettes en dépenses s'élevait à plus de 3 milliards de F.

Les recettes se chiffraient à un milliard sept cent cinquante deux millions, tandis que les dépenses ont tourné autour de 1,7 milliard. D'où un excédent des recettes d'un montant de 23 millions. Ce budget, en nette augmentation, affiche un taux de réalisation de 56,11%. En comparaison, celui de l'exercice 2015 avait été exécuté à hauteur de 35,67%.

Les recettes recouvrées en 2016 ont permis la réhabilitation des écoles de la Cité et de l'école maternelle de Bonamoussadi, et leurs toilettes, la construction de deux salles de classe, avec un bloc de toilettes dans les écoles publiques de Pk12, Pk17, Pk20, Mbangué, Bonangang, Makepè Logmalep. On note aussi l'équipement des centres de santé de Kotto, Banguè, Bonangang, en logistique et médicaments.